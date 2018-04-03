Эксперт раскритиковал идею о запрете ваххабизма

Запрет одного из течений в исламе может привести к расколу, считает руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко.

Он пояснил, что ваххабизм, как часть ислама, возник в конце XVIII века. «Да, это жестокое течение, это было экстремистское течение», - признал эксперт в интервью НСН, но подчеркнул, что его запрет является глупостью. В таком случае придется запретить салафизм и прочие идеологии ислама.

Идея запрета ваххабизма была высказана муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным и поддержана Межрелигиозным советом России. Против нее выступил Совет муфтиев РФ, отметив, что это негативно отразится на мусульманском сообществе и межнациональном согласии.