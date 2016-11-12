Эксперт прогнозирует импичмент Трампа

Республиканская партия в конгрессе в итоге объявит избранному президенту Дональду Трампу импичмент из-за его непредсказуемости, считает профессор американского университета Аллан Личман, предсказавший победу Дональда Трампа на выборах президента США.

- Они не хотят Трампа президентом, потому что они не могут его контролировать, он непредсказуем. Они бы с радостью хотели видеть на этой должности Майкла Пенса – полностью прямолинейного, консервативного и контролируемого республиканца. И я довольно уверен, что Трамп создаст почву для импичмента, — сказал Личман.

Профессор отметил, что причиной импичмента может стать любой предлог, который может быть расценен как угроза национальной безопасности США.

Ранее Дональд Трамп назначил избранного вице-президента Майка Пенса руководителем своей переходной команды.

По результатам голосования, прошедшего в США 8 ноября, Трамп получил более 270 голосов выборщиков, обеспечив себе победу на президентских выборах. Он вступит в должность 20 января 2017 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Washington Post.

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