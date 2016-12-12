Эксперт призвал снисходительно относиться к рейтингам губернаторов

Политический эксперт Николай Миронов считает, что рейтинги губернаторов, которые составляются путем опросов, следует воспринимать с долей снисходительности и не путать их с политическими прогнозами.

- Разный рейтинг можно воспринимать с определенными поправками и сомнениями. В любом случае, рейтинг не позиционируется как политический прогноз. У нас часто эти понятия смешивают. Если в рейтинге человек оказывается на низкой позиции, это не значит, что в ближайшее время он должен уйти, — заявил Миронов в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Решения далеко не всегда принимаются на основании тех факторов, которые определяют место человека в рейтинге. Бывает так, что, находясь на хорошей позиции, человек может потерять свое место или оказаться в тюрьме, — добавил Миронов.

Ранее сообщалось, что главы Чечни, Татарстана и Москвы получили «пятерки» по пятибалльной шкале, а губернаторы Орловской, Нижегородской, Псковской, Самарской области и Бурятии получили «двойки».