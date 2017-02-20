Эксперт предупредил о последствиях союза РФ с Ираном

Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко считает, что Москве следует с осторожностью относиться к предложению Тегерана о заключении стратегического союза.

По его мнению, данный шаг может привести к ослаблению позиций России среди мусульманских стран Ближнего Востока.

Что касается, Тегерана, то ему, несомненно, выгоден этот союз, отметил эксперт в интервью НСН. Он позволит Ирану усилить свое влияние в регионе, а также продемонстрировать, что «не инвестициями Запада едиными жив Тегеран».

Инициатива заключения союза была накануне высказана главой парламента Ирана Али Лариджани.