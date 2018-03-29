Эксперт предсказал развитие дипскандала между РФ и США
Зеркальным ответом Москвы на высылку из США дипломатов и закрытие генконсульства РФ Сиэтле конфликт исчерпан не будет.
Такого мнения придерживается главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Он пояснил, что неформально Санкт-Петербург важнее Сиэтла, поэтому закрытие там генконсульства США может привести к тому, что американские власти могут закрыть нашу дипмиссию в Нью-Йорке. Эксперт полагает, что и взаимные высылки еще последуют, передает ТАСС.
Лукьянов считает, что санкционная война между Россией и Штатами находится в самом начале. Вашингтон может применить к РФ тактику, испытанную на Иране и финансовые санкции окажутся серьезнее выдворения дипломатов.
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