Эксперт предсказал приток мигрантов в Россию

Запрет президента Таджикистана Эмомали Рахмона на ношение бород приведет к росту потока мигрантов из республики в Россию. Такого мнения придерживается глава общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов.

Рахмон призывает соотечественников отказаться от бород и хиджабов. По его словам, наличие растительности на лице мужчины не является показателем его религиозности, а черное одеяние у женщин не относится к исконным традициям.

Шарипов в интервью НСН высказал предположение, призыв главы республики продиктованы скорее соблюдением санитарных норм, нежели религией. Однако Рахмон таким образом вынуждает уезжать таджиков в Россию, где подобных запретов нет.

Тем более, что на родине мужчин заставляют сбривать бороды насильно. «Человека забирают, приводят в отделение милиции, забирают паспорт и дают время самостоятельно сбрить бороду. За год в Хатлонской области было так задержано 13 тысяч человек, это очень много», - сказал Шарипов. По его мнению, президент «перегибает палку». Однако собеседник издания склонен винить в этом советников главы государства.

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Места: Россия, СНГ
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