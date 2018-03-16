Эксперт предсказал победу России в кибервойне с США
В случае начала кибервойны между США и Россией, последняя выйдет из нее победительницей.
Таково мнение эксперта по кибербезопасности, гендиректора компании FireEye Кевина Мандиа. «Если все кибероружие России будет направлено против нас, и все наше кибероружие пойдет против России, они выиграют», цитирует его НСН со ылкой на американский телеканал CNBC.
Мандия пояснил, что какие-либо правила ведения кибервойны на сегодняшний день отсутствую. В связи с этим государства, сильно зависящие от интернета, оказываются м нее выигрышном положении, поскольку более уязвимы для кибеатак. К таким странам относятся и США.
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