Эксперт предсказал победу России в кибервойне с США

В случае начала кибервойны между США и Россией, последняя выйдет из нее победительницей.

Таково мнение эксперта по кибербезопасности, гендиректора компании FireEye Кевина Мандиа. «Если все кибероружие России будет направлено против нас, и все наше кибероружие пойдет против России, они выиграют», цитирует его НСН со ылкой на американский телеканал CNBC.

Мандия пояснил, что какие-либо правила ведения кибервойны на сегодняшний день отсутствую. В связи с этим государства, сильно зависящие от интернета, оказываются м нее выигрышном положении, поскольку более уязвимы для кибеатак. К таким странам относятся и США.