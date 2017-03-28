Эксперт предсказал отмену ЕС безвизового режима с Грузией

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе опасается, что Евросоюз может отменить веденный накануне безвизовый режим с Грузией из-за наплыва нелегалов.

В интервью НСН он отметил, что власти республики назвали вступление безвизового режима в силу историческим событием и всячески его пропагандируют.

«Но у населения отношение такое: «А можно ли будет остаться, чтоб поработать?» Это чревато», - добавил Мамрадзе. При этом он привел высказывание бывшего посла Израиля в Грузии. По словам дипломата, большинство выходцев из республики, приезжающих в Израиль по безвизовому режиму, пытаются там нелегально остаться.

«На случай массовых нарушений, Евросоюз вырабатывает механизмы внезапного прекращения безвизового режима. Будем надеяться, что этого не произойдет», - сказал собеседник агентства.

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Теги:
Места: ЕС, Грузия
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