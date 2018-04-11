Эксперт предсказал дальнейшее падение рубля

Падение курса российской национальной валюты может быть следствием конъюнктурных колебаний или же атаки спекулянтов на рубль.

Такое предположение высказал Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов. По его словам, если верно второе предположение, то следует ожидать дальнейшего падения рубля – до 75-80 рублей за доллар США, передает НСН.

Ранее сообщалось, что доллар впервые за более чем двухлетний период поднялся выше 64 рублей. Ряд экспертов связывают это с новыми санкциями США.

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