Эксперт предсказал дальнейшее падение рубля
Падение курса российской национальной валюты может быть следствием конъюнктурных колебаний или же атаки спекулянтов на рубль.
Такое предположение высказал Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов. По его словам, если верно второе предположение, то следует ожидать дальнейшего падения рубля – до 75-80 рублей за доллар США, передает НСН.
Ранее сообщалось, что доллар впервые за более чем двухлетний период поднялся выше 64 рублей. Ряд экспертов связывают это с новыми санкциями США.
Следующая новость США отказались от алюминия заводов Олега Дерипаски
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии