Эксперт предложил вариант для спасения Сирии от развала

Наступление «свободной армии Сирии» при поддержке коалиции США в восточной части Хомса свидетельствует о том, что готовится масштабная операция по захвату Дейр-эз-Зора, считает эксперт в области Ближнего Востока, политолог Александр Сотниченко.

Он пояснил, что эта территория содержит 85 процентов всех запасов нефти в Сирии.

По мнению Сотниченко, президенту Сирии Башару Асаду следует сделать все, чтобы не допустить потери контроля над Дейр-эз-Зором, так как это может приблизить возможность его свержения с поста сирийского главы.

Эксперт также предположил, что США настроены на то, чтобы разделить Сирию, установив свой контроль над границей между Сирией и Ираком, а также над границей с Иорданией.

В интервью «Федеральному агентству новостей» Сотниченко заявил, что операция по захвату провинции Дейр-эз-Зор может начаться после того, как курды выгонят террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) из их «столицы».

Эксперт подчеркнул, что Асаду необходимо провести мобилизацию сил и вести армию к Дейр-эз-Зору, так как у него все еще есть шансы на победу.

Ранее ВВС международной коалиции, возглавляемой США, нанесли авиаудары по городу Абу-Кемаль в Дейр эз-Зоре. Курды заняли населенный пункт Абдалла на севере Ракки, сообщает агентство Nation news.