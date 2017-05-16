Эксперт предложил вариант для спасения Сирии от развала

Наступление «свободной армии Сирии» при поддержке коалиции США в восточной части Хомса свидетельствует о том, что готовится масштабная операция по захвату Дейр-эз-Зора, считает эксперт в области Ближнего Востока, политолог Александр Сотниченко.

Он пояснил, что эта территория содержит 85 процентов всех запасов нефти в Сирии.

По мнению Сотниченко, президенту Сирии Башару Асаду следует сделать все, чтобы не допустить потери контроля над Дейр-эз-Зором, так как это может приблизить возможность его свержения с поста сирийского главы.

Эксперт также предположил, что США настроены на то, чтобы разделить Сирию, установив свой контроль над границей между Сирией и Ираком, а также над границей с Иорданией.

В интервью «Федеральному агентству новостей» Сотниченко заявил, что операция по захвату провинции Дейр-эз-Зор может начаться после того, как курды выгонят террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) из их «столицы».

Эксперт подчеркнул, что Асаду необходимо провести мобилизацию сил и вести армию к Дейр-эз-Зору, так как у него все еще есть шансы на победу.

Ранее ВВС международной коалиции, возглавляемой США, нанесли авиаудары по городу Абу-Кемаль в Дейр эз-Зоре. Курды заняли населенный пункт Абдалла на севере Ракки, сообщает агентство Nation news.

Новости по теме
Теги:
Места: Сирия
Следующая новость Украина может отказаться от «Яндекса» и «ВКонтакте»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО