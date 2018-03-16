Эксперт не поверил в отказ Лондона от российского газа

Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о намерении снизить зависимость страны от российского газа несерьезно. Об этом заявил представитель комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.

«В любой стране есть политики, которые делают заявления, как правило, абсолютно не владея информацией. И есть промышленники, экономисты, которые отвечают за функционирование экономики страны. Заявление Мэй к реальной жизни не имеет никакого отношения», - сказал он в интервью НСН.

Он добавил, что Великобритания является одним из крупнейших инвесторов в отечественный нефтегазовый комплекс и потребителей российского газа.

Собеседник издания напомнил, что в начале 2000-х годов у Великобритании была неудачная попытка разработки сланцевых месторождений газа. Что касается закупки топлива у Ирана и Катара, то оно обойдется Лондону дороже российского.

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