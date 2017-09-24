Эксперт объяснил серебро Анастасии Павлюченковой на теннисном турнире в Токио

Теннисистка Анастасия Павлюченкова завоевала серебро на крупном турнире в Токио, уступив бывшей первой ракетке мира Каролине Возницки из Дании из-за того, что совершала много «невынужденных ошибок».

Об этом интернет-порталу «Подмосковье сегодня» заявил заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон. Он сказал: «Настя неудачно начала финальный матч, вчистую отдав сопернице первый сет. На этой стадии она очень плохо подавала и совершала множество невынужденных ошибок».

Камельзон выразил надежду, что на Кубке Кремля, который пройдет в столице в середине октября, Павлюченкова станет фаворитом.

Ранее на турнире в Токио Павлюченкова проиграла в финале Каролине Возницки со счетом 0:6, 5:7. Теперь спортсменка занимает 20-е место в мировом рейтинге.