Эксперт объяснил провокационную политику США в Сирии

Угроза США в адрес президента Сирии Башара Асада о расплате за подготовку химической атаки – своеобразный шантаж и провокация, которая грозит обернуться серьезными столкновениями.

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров пояснил, что Вашингтон стремится к доминированию на Ближнем Востоке и старается вытеснить оттуда Россию и Иран. Реализовав этот пункт своей стратегии, Штаты начнут навязывать свою политику другим режимам в регионе для достижения тотального превосходства. Именно с этой целью американцы строят там свои военные базы и сотрудничают с различными группировками.

По мнению Багдасарова, Штатам необходимо окзать жесткое противодействие и тем самым нейтрализовать влияние Вашингтона на Ближнем Востоке, сообщает «Политэксперт» со ссылкой на программу Global Politics.

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