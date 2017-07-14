Эксперт объяснил нежелание ЕС принимать Турцию

Брюссель опасается принимать Турцию в состав Евросоюза из-за ее границ с Ираком и Сирией.

На территориях этих стран хозяйничают различные террористические группировки и постоянно ведутся боевые действия. «В такой ситуации естественно, что на границах с Евросоюзом будет очень неспокойно. Европе не очень улыбается такая перспектива», - пояснил «Политэксперту» старший научный сотрудник Центра исследований общих проблем Современного Востока Института востоковедения РАН Владимир Ахмедов.

Кроме того, препятствием для вхождения Турции в состав ЕС является курдский вопрос – у Анкары и Брюсселя разные позиции по нему.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна уже не стремится стать членом ЕС. Анкара не расстроится, если положительное решение так и не будет принято.