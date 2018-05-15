Эксперт обвинил Центробанк России во лжи

Заявления Банка России о росте реальных зарплат граждан – циничная ложь и пропаганда. В ряде сфер зарплата не только не растет, а напротив, снижается.

«Все наше правительство Медведева, Силуанова, Набиуллиной, Кудрина, Орешкина придерживается доктрины, что население богато не жило – не нужно и начинать, а то привыкнут. Реального роста уровня населения как не было, так и не будет», - заявил в интервью НСН член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский.

Разговоры о реальном росте зарплат – не более, чем манипулирование статистикой. Зарплаты растут только у топ-менеджеров крупных госкорпораций, банков, служащих министерств и ведомств. Основная же масса россиян продолжает жить на 20-25 тысяч рублей в месяц.

Эксперт также отметил, что отечественной экономике не идет на пользу даже подорожание нефти. Ее цена поднялась до 75 долларов за баррель, но темпы роста российской экономики при том снижаются. В связи с этим не следует ожидать роста зарплат и уровня жизни.