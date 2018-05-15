Эксперт обвинил Центробанк России во лжи

Заявления Банка России о росте реальных зарплат граждан – циничная ложь и пропаганда. В ряде сфер зарплата не только не растет, а напротив, снижается.

«Все наше правительство Медведева, Силуанова, Набиуллиной, Кудрина, Орешкина придерживается доктрины, что население богато не жило – не нужно и начинать, а то привыкнут. Реального роста уровня населения как не было, так и не будет», - заявил в интервью НСН член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский.

Разговоры о реальном росте зарплат – не более, чем манипулирование статистикой. Зарплаты растут только у топ-менеджеров крупных госкорпораций, банков, служащих министерств и ведомств. Основная же масса россиян продолжает жить на 20-25 тысяч рублей в месяц.

Эксперт также отметил, что отечественной экономике не идет на пользу даже подорожание нефти. Ее цена поднялась до 75 долларов за баррель, но темпы роста российской экономики при том снижаются. В связи с этим не следует ожидать роста зарплат и уровня жизни.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Организации: Банк России
Следующая новость Силовики заперли в офисе журналистов «Новости Украина»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО