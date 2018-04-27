Эксперт обвинил Минздрав в лукавстве со статистикой

По его мнению, данные ведомства о снижении потребления алкоголя в России не соответствуют действительности.

Ранее в Минздраве заявили, что за 12 лет потребление спиртного на душу населения сократилось на 40%. В ведомстве уверяют, что этому способствовало введение запрета на торговлю алкоголем в ночные часы, а также в образовательных, культурных и спортивных учреждениях.

По данным главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, этот показатель на самом деле в четыре раза ниже. При этом он пояснил, что россияне не стали пить меньше. «Просто стало меньше населения в возрасте от 18 до 55. Эти люди пьют столько же, просто их стало меньше. Потому если весь объем разделить на 146 миллионов, то получится меньше», - сказал он в интервью НСН.

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