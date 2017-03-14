Эксперт назвал возможную причину отправки Самойловой на «Евровидение»
Певица Юлия Самойлова могла быть специально выбрана для участия в «Евровидении», чтобы ей запретили въезд на Украину.
«Возможно, эту певицу специально направили, чтобы возник такой вопрос. Она была в Крыму без ведома Украины, поэтому никто в итоге не поедет на этот фестиваль и тогда все будет хорошо: вроде бы мы предложили, в то же время нам запретили и в итоге от России никто не поехал, что и надо было сделать», - сказал в интервью НСН глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
Ранее украинский парламентарий Антон Геращенко предложил разрешить Самойловой въезд на Украину, но при этом привлечь к уголовной ответственности за посещение Крыма.
Российский депутат Виталий Милонов, в свою очередь, заявил о готовности отправиться в Киев вместе с казаками, чтобы защищать певицу от любых провокаций и нападок.
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