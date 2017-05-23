Эксперт назвал теракт в Манчестере попыткой столкнуть христиан и мусульман

Взрыв в британском Манчестере, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка ДАИШ (запрещена в России) – это попытка боевиков спровоцировать христиан на ответные шаги против мусульман.

«Они хотят как можно больше жертв, чтобы сильнее запугать христианский мир, чтобы вынудить на конкретные шаги против мусульман», - сказал в интервью НСН президент информационно-аналитического центра «Религия и общество» Алексей Гришин.

По его мнению, спецслужбы европейских стран недооценивают масштабность проблемы и опасность, которую представляет ДАШ и подобные ей группировки для внутренней ситуации в этих государствах.

Согласно последним данным, жертвами теракта в Манчестере стали 22 человека. Еще почти 60 получили ранения.