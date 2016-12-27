Эксперт назвал сроки расшифровки данных черных ящиков Ту-154

На расшифровку информации бортовых самописцев самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу над Черным морем, может потребоваться от двух недель и более. Об этом заявил бывший первый заместитель главкома ВВС СССР генерал-полковник Петр Белоножко.

Он пояснил, что сроки расшифровки зависят от состояния бортовых самописцев. При этом генерал добавил, что эти приборы «не такие уж совершенные», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что основной черный ящик разбившегося самолета уже поднят со дна и доставлен ЦНИИ Минобороны. Он находится в удовлетворительном состоянии. Расшифровка его данных начнется после очистки прибора дистиллированной водой.

Согласно данным СМИ, установлено местонахождение и двух других бортовых самописцев ту-154. Они будут подняты на поверхность в ближайшее время.

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