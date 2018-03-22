Эксперт назвал реформы Алексея Кудина «откатом» в 90-е

Экономические реформы, которые предлагает провести глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, только навредят России.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов убежден, что в случае реализации идей Кудрина страна сделает скачок назад в экономическом и социальном плане.

«Кудрина нельзя подпускать к реформам и экономике даже на пушечный выстрел», - сказал эксперт в интервью НСН. По его словам, они грозят России третьей волной кризиса, обнищанием населения, разрушением социальной системы и отсутствием всякого роста ВВП.

«Только такие результаты могут быть у неолиберальной политики в эпоху, когда неолиберализм перестал быть даже локальной системой», - заключил собеседник издания.