Эксперт назвал причины отсутствия роста экономики РФ

Устойчивый рост российской экономики не возможен до тех пор, пока РФ остается членом ВТО, а также оказывает поддержку китайской промышленности, считает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

По его мнению, у российской экономики много сдерживающих политических и экономических фокторов, которые делают невозможным развитие экономики.

«Нужно поменять всю систему. Необходимо перейти к протекционистской политике. Повысить ввозные пошлины, ограничить при этом спекуляции. Также необходимо нормализовать кредит, простимулировать спрос. Это просто недопустимо – у нас такая масса людей находится в столь бедном состоянии. А средний класс, вообще-то, является средним классом в кредит», - цитирует «Национальная служба новостей» слова эксперта.