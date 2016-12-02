Эксперт назвал невозможным пробить защиту российских банков на системном уровне

Российские банки справятся с кибератаками, которые готовятся против финансовой системы РФ. Такое мнение высказал финансовый омбудсмен Павел Медведев.

- Если те люди, которые готовили атаку, квалифицированы, они понимают, что российские специалисты насторожились. И в обычные дни пробить защиту банков на системном уровне невозможно, — заявил эксперт в эфире Радио «Комсомольская правда».

По мнению Медведева, никаких провокаций не последует.

- Конечно, локальные мошенничества удавались. У одного банка украли 100 миллионов рублей. Но на макроуровне провернуть какой-нибудь трюк не удавалось десятилетиями, — добавил Медведев.