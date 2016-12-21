Эксперт назвал фейком признание «Джебхат ан-Нусрой» ответственности за убийство Карлова

По мнению сирийского журналиста Кярам аль-Хамада, распространенное СМИ сообщение о том, что «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация) взяла на себя ответственность за убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, является подделкой.

Он обратил внимание на различие в шрифтах, использованных в оформлении сообщения от имени объединения исламистских группировок «Джейш аль-Фатх» (новое название «ан-Нусры» - запрещенная в РФ организация) и одного из реальных заявлений боевиков.

Эксперт, с которым побеседовала «Лента.ру», отметил ряд стилистических несоответствий выложенного документа с оригинальными релизами организации, а также обратил внимание на ряд неточностей в приведенных на арабском формулировок. Наконец, сомнение эксперта вызвало и качество картинки, нехарактерно плохое для релизов объединения.

О том, что руководство «Джейш аль-Фатх» взяло на себя ответственность за убийство российского посла, 21 декабря сообщил иракский телеканал Al Sumaria. Источник сослался на заявление, распространенное в сети от имени объединения.