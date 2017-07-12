Эксперт назвал борьбу с терроризмом бесконечной

С гибелью лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади терроризм на Ближнем Востоке не исчезнет.

Группировка ДАИШ (запрещена в России) продолжит свое существование, не смотря на большие потери. «Дело в том, что как феномен они никуда не денутся. Любое поражение они интерпретируют как победу. В обозримом будущем этот процесс нескончаемый», - заявил в интервью НСН руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко.

Он допустил, что террористы захотят отомстить за гибель аль-Багдади. При этом эксперт полагает, что акты мести будут предприняты именно на Ближнем Востоке и вряд ли затронут Европу.

В середине прошлого месяца Минобороны России объявило о возможном уничтожении лидера ДАИШ. Некоторое время назад в зарубежных СМИ появились подтверждения этой информации, а затем соответствующее заявление было сделано и самой группировкой. Подробности гибели главаря террористы не раскрыли.