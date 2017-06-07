Экспедиция Минобороны и РГО прибыла на остров Матуа

Отряд кораблей Тихоокеанского флота доставил на остров Матуа более ста членов совместной экспедиции и свыше30-ти единиц специальной техники.

Участие в экспедиции принимает экспедиционный центр Минобороны РФ, русское географическое общество и личный состав Тихоокеанского флота. На месте будут работать гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина.

Экипаж сойдет на берег, после чего начнется выгрузка техники. Затем участники экспедиции обустроят лагерь с полевой баней, медицинским пунктом, хлебопекарней, столовой и санитарно-эпидемиологической лабораторией, - сообщает «ТАСС».

Это уже 18-я Камчатско-Курильская экспедиция. По ее результатам будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова.

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