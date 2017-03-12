Экспедиция Минобороны дошла до острова Котельный

Экспедиция Минобороны России, испытывающая в Арктике новую военную технику, преодолела расстояние до острова Котельный.

Как рассказал ТАСС заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, «члены экспедиции Минобороны стали первыми в мире, кому удалось дойти на технике от материковой части до острова Котельный».

По словам Булгакова, представители Минобороны вместе с разработчиками преодолели на снегоболотоходной технике расстояние в 1140 километров по морю Лаптевых. В ходе экспедиции специалистами были проведены различные исследования и лабораторные работы, изучающие возможности новых образцов машин работать в условиях низких температур.

Также испытаниям подверглись армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, транспорт на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ и двухзвенные транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.

Через несколько дней члены экспедиции отправятся обратно в Тикси по ледовому покрытию.

Экспедиция по испытанию новых образцов техники стартовала 19 февраля.