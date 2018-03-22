Экс-парламентария подозревают в крупном хищении
Экс-депутат Госдумы Владимир Варшавский задержан в Москве.
Бывшего парламентария подозревают в хищении двух с половиной миллиардов рублей. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Согласно материалам уголовного дела, возбужденного по ст.159 УК РФ (Мошенничество), Варшавский и его подельники разработали план хищения средств у банка «Петракоммерц» (лишен лицензии в 2015 году). В соответствии с этим планом, принадлежащее экс-депутату предприятие заключило с банком кредитный договор. Обязательства по нему выполнены не были, а средства собственник организации присвоил, сообщает телеканал «360» со ссылкой на отечественные СМИ и МВД.
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