Экс-парламентария подозревают в крупном хищении

Экс-депутат Госдумы Владимир Варшавский задержан в Москве.

Бывшего парламентария подозревают в хищении двух с половиной миллиардов рублей. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Согласно материалам уголовного дела, возбужденного по ст.159 УК РФ (Мошенничество), Варшавский и его подельники разработали план хищения средств у банка «Петракоммерц» (лишен лицензии в 2015 году). В соответствии с этим планом, принадлежащее экс-депутату предприятие заключило с банком кредитный договор. Обязательства по нему выполнены не были, а средства собственник организации присвоил, сообщает телеканал «360» со ссылкой на отечественные СМИ и МВД.