Экс-парламентарий Вороненков объявлен в федеральный розыск

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следственными органами вынесено постановление о привлечении экс-парламентария в качестве обвиняемого в совершении преступлений по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц), а также ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказала она «Интерфаксу».

Накануне Вороненков дал интервью украинским СМИ, в котором сравнил Россию с нацистской Германией. Он рассказал, что в конце прошлого года получил гражданство Украины и уехал из РФ в связи с преследования со стороны ФСБ.

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