Экс-начальник МВД Бурятии попался на угоне машины

Бывший начальник уголовного розыска УМВД Бурятии в Улан-Удэ отправлен под арест. Его обвиняют в угоне дорого автомобиля.

Экс-полицейского считают причастным к похищению автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 100» со спецстоянки «Регион Авто». При этом отмечается, что преступление было совершено группой лиц, которые действовали, используя свое служебное положение. Владельцу машины причинен ущерб в особо крупном размере.

Избирая меру пресечения, суд счел, что обвиняемый может скрыться от расследования или повлиять на его ход, сообщает экспертный канал «ФедералПресс». Бывшему полицейскому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.