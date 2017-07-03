Экс-министр обороны Украины ждет взрывов в России

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве.

Анатолий Гриценко считает, что взрывы автомобилей, в результате которых погибли полковник Максим Шаповал и полковник Александр Хараберюш, исходят из Кремля.

Украинская сторона обвиняет в инцидентах Россию или власти народных республик Донбасса, отмечает Regnum.

Анатолий Гриценко добавил, что лучшие офицеры страны нагло и показательно устраняются, и Украина должна дать ответный ход этим действиям в России.

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