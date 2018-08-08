Экс-министр Анатолий Сердюков имеет задолженность за услуги ЖКХ
Служба охраны жилого дома в центре столицы взыскала с бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова долги по оплате коммунальных платежей
Сотрудники ведомства пожаловались, что за домом Анатолия Сердюкова они следят круглые сутки, но денег за это не получают.
Задолженность за квартиру Анатолия Сердюкова составляет 865 рублей. Мировой суд уже взыскал их с чиновника после иска охранного предприятия.
Отмечается и тот странный факт, что Анатолий Сердюков является главой местного ТСЖ, передает «URA».
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