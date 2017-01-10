Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 60 женщин

Экс-милиционер из Ангарска Михаил Попков признался в убийстве 60 женщин, сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

Собеседник «РИА Новости» рассказал, что в связи с поступлением новой информации суд продлил следствие до 29 апреля.

14 января 2015 года Попков получил пожизненный срок за убийства 22 местных жительниц и нанесение еще двум жертвам тяжких телесных повреждений, уже после вынесения приговора он сознался еще в 47 преступлениях.