Экс-мэр Нью-Йорка и бывший посол США в ООН претендуют на должность госсекретаря

Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и экс-посол США в ООН Джон Болтон претендуют на должность нового госсекретаря США.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Джулиани является давним другом избранного президента США Дональда Трампа, а Болтон славится своим неоконсерватизмом.

Трамп определится с выбором кандидата в ближайшие несколько недель, отмечают «Народные новости».

Ранее экс-главред издания Breitbart был назначен старшим советником Трампа. На должность главы Пентагона новый президент США рассматривает сенатора штата Нью-Гэмпшир Келли Эйотт.