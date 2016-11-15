Экс-мэр Нью-Йорка и бывший посол США в ООН претендуют на должность госсекретаря
Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и экс-посол США в ООН Джон Болтон претендуют на должность нового госсекретаря США.
Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Джулиани является давним другом избранного президента США Дональда Трампа, а Болтон славится своим неоконсерватизмом.
Трамп определится с выбором кандидата в ближайшие несколько недель, отмечают «Народные новости».
Ранее экс-главред издания Breitbart был назначен старшим советником Трампа. На должность главы Пентагона новый президент США рассматривает сенатора штата Нью-Гэмпшир Келли Эйотт.
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