Экс-мэр Благовещенска досрочно вышел на свободу
Экс-мэр Благовещенска Александр Мигуля, осужденный в 2016 году к девяти годам тюрьмы за коррупцию, вышел на свободу по решению суда о досрочном освобождении.
«Решение об условно-досрочном освобождении Мигули вступило в силу, апелляций не было», - заявили в суде.
В итоге бывший мэр провел в заключении два года и восемь месяцев.
Следствие установило, что в 2006 году Мигуля незаконно приобрел в муниципальную собственность автодорожный мост через реку в Благовещенске, в результате чего бюджет города потерял более 46 миллионов рублей, сообщает «ТВ Центр».
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