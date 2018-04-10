Экс-мэр Благовещенска досрочно вышел на свободу

Экс-мэр Благовещенска Александр Мигуля, осужденный в 2016 году к девяти годам тюрьмы за коррупцию, вышел на свободу по решению суда о досрочном освобождении.

«Решение об условно-досрочном освобождении Мигули вступило в силу, апелляций не было», - заявили в суде.

В итоге бывший мэр провел в заключении два года и восемь месяцев.

Следствие установило, что в 2006 году Мигуля незаконно приобрел в муниципальную собственность автодорожный мост через реку в Благовещенске, в результате чего бюджет города потерял более 46 миллионов рублей, сообщает «ТВ Центр».