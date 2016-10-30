Экс-комбат батальона "Айдар" заработал за год около 39 миллиардов долларов

Бывший командир националистического батальона "Айдар", народный депутат Верховной рады Украины Сергей Мельничук официально задекларировал один триллион гривен (38,7 миллиарда долларов) в качестве своего дохода.

Зарплата Мельничука в Раде составляет около 2,9 тысячи долларов. Депутат задекларировал два автомобиля, квартиру и земельный участок в Винницкой области. Бывший комбат "Айдара" внес данные об одном триллионе гривен в Единый госреестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, сообщает РИА "Новости".

Сергей Мельничук командовал 24-м батальоном территориальной обороны Луганской области «Айдар» Минобороны Украины. Он был избран депутатом в 2014 году.