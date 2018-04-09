Экс-коллега Павла Дурова уличил его в лукавстве

Бывший сотрудник «ВКонтакте» Антон Розенберг заявил, что основатель соцсети и создатель мессенджера Telegram лукавит, говоря о невозможности предоставить спецслужбам ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Он пояснил, что большая часть пользователей мессенджера общаются в облачных чатах, ключами от которых администрация Telegram располагает. Тест переписки в таких чатах зашифровывается на смартфонах, передаются с помощью протокола MTProto на серверы мессенджера, там дешифруются и хранятся.

Более высокий уровень защиты информации, по словам Розенберга, есть только в так называемых секретных чатах, где применяется метод шифрования «end-to-end». Однако этими чатами практически никто не пользуется, сообщает «Ридус» со ссылкой на RT.