Экс-канцлер ФРГ призвал Европу улучшить отношения с Россией

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что мир и стабильность в Европе возможны в случае разумных отношений с Россией. Об этом политик сказал на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Шредер выразил уверенность, что СДПГ могла бы сделать многое для улучшения отношений с Москвой. Он надеется, что кандидат на пост канцлера от СДПГ Мартин Шульц «будет над этим работать».

24 сентября 2017 года в Германии пройдут парламентские выборы, по результатам которых станет известно имя нового канцлера. Сейчас фаворитом гонки является Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Ангелой Меркель, пишет РИА Новости. Социал-демократы вместе с Мартином Шульцом занимают второе место.