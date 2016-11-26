Экс-кандидат в президенты США подала петицию о пересчете голосов в Висконсине

Экс-кандидат в президенты США от партии «зеленых» Джилл Стайн подала петицию в избирательную комиссию Висконсина о пересчете голосов в штате.

По словам представителя избирательной комиссии Майкла Хааса, сейчас идет подготовка к пересчету голосов за президента США во всем штате, так как был получен запрос от этих кандидатов.

Стайн также намерена подать петицию о пересчете голосов на выборах в Мичигане и Пенсильвании.

В Пенсильвании и Висконсине избранный президент республиканец Дональд Трамп одержал победу демократкой Хиллари Клинтон с минимальным преимуществом, получив в общей сложности голоса 30 выборщиков, сообщает «РИА Новости».

Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. По результатам голосования Трамп получил более 270 голосов выборщиков, обеспечив себе победу на президентских выборах. Он вступит в должность 20 января 2017 года.

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