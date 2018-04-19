Экс-жена Фархада Ахмедова отсудила у него яхту за $492 млн

Суд Лондона встал на сторону бывшей супруги российского миллиардера Фархада Ахмедова и обязал его передать ей яхту стоимостью 492 миллиона долларов.

По словам судьи Чарльза Хэддона-Кейва, решение продиктовано тем, что Ахмедов пытался скрыть от суда, что в его собственности находится 115-метровая яхта под названием Luna, которую он купил у другого миллиардера из России – Романа Абрамовича.

Кроме того, в ходе бракоразводного процесса Ахмедов пытался утаить свои активы «в паутине офшорных компаний».

Ранее Верховный суд Лондона присудил Татьяне Ахмедовой 646 миллионов долларов в качестве денежной компенсации в рамках бракоразводного процесса.

Фархад Ахмедов является акционером «Лукойла», «Газпрома», «Норильского никеля», Сбербанка и «Магнита», сообщает «Интерфакс».

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