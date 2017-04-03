Экс-губернатору Тулы Груздеву не удастся обосноваться в Италии из-за разоблачения местной прессы

Скандал вокруг экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева получил сегодня дальнейшее развитие. На прошлой неделе итальянская La Stampa выяснила, что жена бывшего чиновника Ольга Груздева приобрела в собственность шикарную виллу на Сардинии стоимостью в 24,7 млн евро. Это известие вызвало настоящую волну негодования как в российских СМИ, так и среди популярных блогеров, которые справедливо задались вопросом об источниках происхождения этих средств и обратили внимание на контраст между тем, что могут позволить себе жители Тулы и люксовым образом жизни, которым, как оказалось, наслаждается семья российского управленца.

Шумиха вокруг Груздева поднялась такого масштаба, что его супруга была вынуждена подтвердить факт приобретения. Кстати, забавно, что этому решению, очевидно, предпринятому на импровизированном семейном совете, предшествовали тягостные раздумья: ведь сначала Груздев обозвал сенсационную новость термином fake news – то есть употребил эпитет в духе Дональда Трампа. Но не прошло и дня, как Груздевы свою позицию изменили: экс-чиновник, видимо, решил, что ляпнул лишнего (и очевидно, осознал вдобавок, что негоже российскому государственному мужу, пусть и с приставкой «экс», цитировать американского президента), и запись из своего твиттера стёр. Но интернет-поисковики штука коварная, всё видят: и что было в «кэше» твиттера. И на что был потрачен «кэш» Груздева. И где был потрачен: вовсе не в Караганде, что было в рифму. А на Сардинии – что не в рифму, зато интереснее с точки зрения строительства себе за рубежом запасного аэродрома на случай претензий правоохранительных органов в России.

В общем, уже в понедельник супруга экс-губернатор решила признаться российской версии Forbes, что виллу всё-таки она купила. Но сделала эта в своеобразной манере: мол, и судиться она с итальянской La Stampa будет, и налоговое резидентство в Италии она получить не планирует. То есть цель состояла якобы не в приобретении налоговых льгот, а якобы была совершенно другой – понежиться под итальянским солнышком. И свои деньги, как заявляет г-жа Груздева, она может тратить так, как считает нужным.

В таком заявлении можно было бы увидеть логику, если бы не целый ряд возникающих «но». Момент номер один – обычно российские богатеи покупают имущество за рубежом, рассчитывая именно на налоговые преференции. Зачастую, кстати, покупка особняка в Европе – первый шаг к получению гражданства одной из европейских стран. Поневоле закрадывается вопрос: а может, Груздевы все отрицают именно потому, что надеются стать гражданами Евросоюза? Уж слишком резко прозвучало их опровержение. Казалось бы, ну налоговые резиденты, что такого. Но вот если это действительно первый этап плана по получению гражданства Италии – тогда агрессивность в ответе Груздевых вполне объяснима.

Момент номер второй. Действительно, можно тратить средства по назначению, если они на самом деле имеются. Но только вот из бизнес-проектов Владимир Груздев вышел уже ну очень давно. Последние несколько лет чиновник находился на госсслужбе, и, по его же собственным заявлением, бизнес-проектами не занимался. И в то же время известно, что тульская администрация в бытность Груздева губернатором порой тратила деньги не по назначению. Во всяком случае, реализацией больших инвестиционных проектов Груздев региону не запомнился.

Что ж, как мы видим, достоверность того, что заявляют сейчас Груздевы – под большим вопросом. Одно только очевидно: теперь покупать втайне недвижимость за рубежом семье Груздева будет проблематично – со всеми не насудишься. Очевидно также, что Владимиру Груздеву теперь придется скорректировать свой план создания себе идеальной площадки за рубежом, где можно будет «залечь на дно» в случае более пристального, чем сейчас, внимания российских правоохранительных органов. Ведь «явочная квартира» на престижном итальянском побережье теперь раскрыта. Уж слишком всё теперь очевидно. Да и перед российской державой обидно. Не так поймут, «дикари-с»!