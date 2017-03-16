Экс-губернатор Челябинской области обвиняется в получении взяток

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере.

Согласно сообщению Следственного комитета России, Юревич, занимавший в 2012 году пост губернатора Челябинской области, получил крупную взятку от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения региона.

В январе 2014 года Юревич был отправлен в отставку президентом Владимиром Путиным в связи с утратой доверия. Тогда же, в марте 2014 года, прокуратура Челябинской области в ходе проверки выявила неэффективное и излишнее расходование бюджетных средств в 2012-2013 годах на охрану экс-губернатора региона Юревича и обеспечение безопасности мероприятий с его участием.

Кроме того, выяснилось, что в мае 2014 года фонд имущества Челябинской области продал на аукционе за 245 миллионов рублей вертолет Bell 429, который был куплен на бюджетные средства для поездок Юревича по региону.

В феврале 2014 года Юревич стал депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». В мае 2016 года он подал заявление о выходе из партии, сообщает «Интерфакс».