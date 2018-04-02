Экс-губернатор Аман Тулеев получит резиденцию в подарок

Бывшему губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в 2011 году присвоено звание «Народный губернатор», в связи с чем, после его отставки за ним остается его резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей.

Глава Кузбасса Аман Тулеев подал в отставку 1 апреля на фоне трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». При пожаре в ТЦ 25 марта погибли 64 человека.

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области стал Сергей Цивилев, сообщает Kommersant.