Экс-губернатор Аман Тулеев получит резиденцию в подарок
Бывшему губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в 2011 году присвоено звание «Народный губернатор», в связи с чем, после его отставки за ним остается его резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей.
Глава Кузбасса Аман Тулеев подал в отставку 1 апреля на фоне трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». При пожаре в ТЦ 25 марта погибли 64 человека.
Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области стал Сергей Цивилев, сообщает Kommersant.
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