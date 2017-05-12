Экс-госсекретарь США назвала настоящую цель вторжения в Ирак

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс рассказала о настоящей цели вторжения в Ирак в 2003 году.

По ее словам, главной целью США было свержение президента Саддама Хусейна, так как были подозрения, что он разрабатывал оружие массового поражения.

«Мы не шли в Ирак, чтобы нести туда демократию», — заявила Райс, отметив, что главный вопрос был в безопасности.

Саддам Хусейн был свергнут сразу после вторжения США в Ирак в 2003 году. Он был обвинен в пособничестве мировому терроризму и казнен 30 декабря 2006 года, сообщает Life.