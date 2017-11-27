Экс-главу Омского вуза обвинили в хищении 5 млн рублей
В отношении бывшего ректора Омского государственного педуниверситета Олега Волоха возбуждено уголовное дело по статье о хищении в крупном размере с использованием служебного положения.
Согласно материалам дела, в 2015-2016 годах он заключил с коммерческими организациями договоры на проведение конкурса красоты «Мисс университет», ряд мероприятий для первокурсников, а также на создание молодежного телевидения. Волох передал партнерам пять миллионов рублей, которые через некоторое врем были ему возвращены. Однако никаких запланированных мероприятий так и не состоялось.
Экс-ректор свою вину не признает. Дело в отношении него направлено в Центральный суд Омска, сообщает «ФедералПресс».
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