Экс-главу Нижнего Новгорода заподозрили в крупной взятке
Бывший глава нижегородской администрации Олег Кондрашов объявлен в розыск.
В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело. Согласно его материалам, Кондрашов вместо со своим заместителем Владимиром Приваловым получили в 2012-2013 годах взятку в размере 17 миллионов рублей.
Незаконное вознаграждение было выплачено одним из местных предпринимателей за покровительство и содействие в организации бизнеса в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу СКР.
Привалов, а также бизнесмены Юрий Гришин и Сергей Муравлев, выступавшие посредниками в получении чиновниками взятки, задержаны. Кондрашов в настоящее время находится за пределами России.
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