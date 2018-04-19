Экс-главу Нижнего Новгорода заподозрили в крупной взятке

Бывший глава нижегородской администрации Олег Кондрашов объявлен в розыск.

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело. Согласно его материалам, Кондрашов вместо со своим заместителем Владимиром Приваловым получили в 2012-2013 годах взятку в размере 17 миллионов рублей.

Незаконное вознаграждение было выплачено одним из местных предпринимателей за покровительство и содействие в организации бизнеса в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу СКР.

Привалов, а также бизнесмены Юрий Гришин и Сергей Муравлев, выступавшие посредниками в получении чиновниками взятки, задержаны. Кондрашов в настоящее время находится за пределами России.