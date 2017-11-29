Экс-главу Минздрава Забайкалья заподозрили в крупных взятках
Двое чиновников Забайкальского края, один из которых – бывший глава Минздрава региона Михаил Лазуткин, подозреваются в получении многомиллионных взяток.
Согласно данным регионального управления СКР, Лазуткин и его сообщник получали незаконное вознаграждение, обеспечивая определенным организациям победу на аукционах на поставки дорогостоящего медоборудования. В течение двух лет Лазуткин получил порядка 16 миллионов рублей, а его подчиненный 1,6 миллиона.
В отношении чиновников возбуждено уголовное дело. Экс-министр задержан в Хабаровске и доставлен в Читу, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, отправлены под арест двое руководителей фирм, занимающихся поставками медицинского оборудования. Еще один предприниматель находится под подпиской о невыезде, сообщает «ФедералПресс».
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