В США экс-главу кабмина Норвегии приняли за потенциального террориста

Служба безопасности международного аэропорта Далласа (штат Техас) приняла бывшего главу правительства Норвегии Хьеля Магне Бунневика за потенциального террориста. Поводом для того послужила отметка в его паспорте и поездке в Иран трехлетней давности.

По словам экс-премьера, его сначала препроводили в помещение для прибывших из стран Африки и Ближнего Востока, где заставили ждать 40 минут, а затем еще 20 минут расспрашивали о визите в Иран.

Бунневик с пониманием отнесся к ситуации, однако посетовал на невнимательность представителей службы безопасности аэропорта – им достаточно было заглянуть в его дипломатический паспорт, чтобы понять, что имеют дело с бывшим премьер-министром.

Он также предположил, что его задержание связано с распоряжением о противодействии терроризму, подписанном еще Бараком Обамой, а не недавними указами нового президента США Дональда трампа, передает телеканал АВС.

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