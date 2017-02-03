В США экс-главу кабмина Норвегии приняли за потенциального террориста

Служба безопасности международного аэропорта Далласа (штат Техас) приняла бывшего главу правительства Норвегии Хьеля Магне Бунневика за потенциального террориста. Поводом для того послужила отметка в его паспорте и поездке в Иран трехлетней давности.

По словам экс-премьера, его сначала препроводили в помещение для прибывших из стран Африки и Ближнего Востока, где заставили ждать 40 минут, а затем еще 20 минут расспрашивали о визите в Иран.

Бунневик с пониманием отнесся к ситуации, однако посетовал на невнимательность представителей службы безопасности аэропорта – им достаточно было заглянуть в его дипломатический паспорт, чтобы понять, что имеют дело с бывшим премьер-министром.

Он также предположил, что его задержание связано с распоряжением о противодействии терроризму, подписанном еще Бараком Обамой, а не недавними указами нового президента США Дональда трампа, передает телеканал АВС.