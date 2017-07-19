Экс-главу ФСИН по Ростовской области заподозрили во взятке

Бывший глава управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области Сергей Смирнов задержан – его подозревают в получении крупной взятки.

Согласно сообщению СКР, под подозрение Смирнов попал при расследовании дела о взяточничестве, фигурантом которого является его бывший заместитель Сергей Ральников. Из материалов дела следует, что он вместе с другими сотрудниками ФСИН получил от заместителя директора одной из коммерческих организаций взятку в размере двух миллионов рублей. Эти средства являлись часть условленного незаконного вознаграждения за совершение должностными лицами действий в пользу представителя коммерческих организаций.

Следствие установило причастность Смирнова к данному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Некоторое время назад Смирнов был уволен с занимаемой должности в соответствии с указом президента.

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Теги:
Места: Россия
Организации: СКР
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