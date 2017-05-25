Экс-главбух «Седьмой студии» призналась в хищении 200 миллионов рублей

Экс-главный бухгалтер некоммерческой организации «Седьмая студия» Нина Масляева призналась в хищении 200 миллионов рублей, заявил адвокат задержанной Павел Тепухин.

По его словам, Масляева приняла решение пойти на сделку со следствием. Адвокат также уточнил, что суд продлил срок задержания Масляевой на 72 часа, хотя гособвинение требовало ее ареста.

Вместе с тем, глава «Седьмой студии» Юрий Итин свою вину не признает, заявляя о невиновности.

Ранее следователи уже допросили по делу о хищении бюджетных средств худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который проходит по делу в статусе свидетеля, сообщает Life.