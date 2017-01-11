Экс-глава МЭР не стал обжаловать арест своего имущества

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев не стал подавать жалобу на решение Басманного суда Москвы об аресте принадлежащих ему денежных средств и драгоценных монет.

Арест был наложен судом в декабре прошлого года. Общая сумма арестованного имущества оставляет около полумиллиарда рублей, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что суд продлил срок содержания Улюкаева под стражей. Под арестом экс-министр пробудет до 15 апреля.